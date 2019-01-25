Интервью с владельцем, который решил эту проблему, будет полезно тем, кто оказался в такой ловушке и не хочет учиться на собственных ошибках.

Время действия льготного периода растаможка автомобилей в иностранной регистрации заканчивается – после 22 февраля придется платить полную сумму сборов за украинскую "прописку" для машины. А что, если фирма, на которую автомобиль зарегистрирован в Польше или Латвии, уже не существует?

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Журналистам "Фактов" удалось найти владельца уже растаможенного автомобиля, который столкнулся с такой проблемой и успешно ее решил с помощью другого такого же владельца. Далее приводим интервью киевлянина Максима Завальского и Алексея Моргунова изданию "Факты".



– Два года назад я купил в Польше Audi А6 2003 года выпуска в максимальной комплектации всего за 2600 евро. Тогда деньги на оформление купчей у меня были, но друзья отговорили. Мол, зачем платить лишние евро нотариусу, если за 70 евро тебя оформят сотрудником польской фирмы и будешь спокойно кататься. Я так и сделал, не задумываясь о том, что в будущем ее придется растаможивать.

Теперь же, когда появилась возможность легализовать свое авто по адекватной цене оказалось, что той польской конторы уже давно нет. Поиски бывшего директора этой фирмы не увенчались успехом. Немного погуглив в интернете, нашел компанию, которая за 3000 гривен обещала подготовить весь пакет необходимых к растаможиванию документов, в том числе и снять машину с польской учета. Правда, за это нужно было доплатить еще 200 евро.

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После недолгих раздумий я согласился, поскольку цена меня вполне устраивала. Мы встретились с представителем компании, подписали “договор”, после чего я передал ему деньги. Вот только, после того как деньги были переданы компании, ее представители начали “тянуть резину”. Сначала они мне рассказывали, что возникли проблемы с поиском хозяина, а через неделю вообще исчезли. После сотни безрезультатных звонков и SMS-сообщений на все указанные в объявлении номера, я понял, что меня просто кинули на деньги.

– Как тогда удалось выйти из сложившейся ситуации и все-таки растаможить автомобиль?

– Случайно узнал, что в моем гаражном кооперативе есть человек, который уже прошел эти "круги ада" с растаможкой своей "евробляхи" и помогает другим. Я к нему и обратился. Благодаря помощи Алексея уже через полторы недели смог спокойно растаможить свой автомобиль. Правда, обошлось мне это дороже: 4000 гривен и 50 евро, которые я дал за услуги Алексею по оформлению купчей. Еще 350 евро отдал за снятие с учета автомобиля в Польше.

После растаможки мне еще пришлось получать сертификат соответствия автомобиля, так как на нем было установлено газобаллонное оборудование (ГБО), которое не значилось в техпаспорте. За сертификат соответствия я отдал 1500 гривен и еще 600 гривен за вписывание в него ГБО. Имея все эти документы, я в течение часа поставил автомобиль на учет, заплатив 3% от стоимости авто в виде налогов, а также за украинские номера и техпаспорт.

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"Факты" разыскали Алексея Моргунова, чтобы расспросить его подробно, какова процедура оформления купчей и как снять с учета "евробляху" в стране ее регистрации. По его словам, чтобы не стать жертвой "кидал" нужно помнить, что все платежи в той же Польше или Литве вполне можно проводить с помощью онлайн-банкинга, даже находясь в Украине.

– У меня все просто: деньги вперед за свою работу я не беру, а расчет с клиентом происходит по факту выполненной работы. Это позволяет заказчику быть уверенным, что я его не брошу, – рассказал Алексей Моргунов. – Если у машины клиента не просроченная страховка, то проблем нет. Он мне дает поручения и я снимаю авто с учета даже без самой машины. Главное, чтобы все документы были в наличии. Стоит эта процедура в Польше от 200 до 500 евро, в зависимости от типа авто. Эти деньги клиент через онлайн-банкинг переводит на счет польского сервисного центра, и процедура снятия идет без проблем. При этом получать транзитные номера не обязательно. После снятия с учета автомобиль вполне может находится в Польше еще 10 дней. Этим, кстати, начали пользоваться некоторые владельцы "евроблях". Они официально снимают эти авто с учета и растаможивают их, но не ставят на украинском учет, а продолжают ездить на иностранных номерах. Правда, как мне известно, такие "гении" не смогут покинуть нашу страну без регистрации авто, а вот насколько это законно, мне неизвестно.

А вот если срок страховки закончился, то такой "финт" уже не получится. Ведь без наличия авто новую страховку оформить нельзя, так как эта процедура предусматривает прохождение машиной техосмотра. И в базах регистрации такой автомобиль уже может не числиться. Так что его снова придется ставить на учет, а потом снимать.

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– А как быть тем владельцам "евроблях", у которых на руках нет купчей? Например, авто было оформлено на фирму, а владелец – ее сотрудником?

– Здесь конечно придется немного повозиться, но решение есть. Если фирма еще "на плаву", то проблем нет – с ее директором оформляется договор продажи, где прописывается та сумма, за которую клиент купил авто или немного меньше. Ведь если сумма не будет указана, то таможня будет оценивать ее через электронный каталог применяемых авто из Европы Schwacke ("Швака"), где их цена чуть больше реальной.

Если же фирмы уже нет, но она не обанкротилась, то бывшего ее владельца можно найти по базам данных и договориться об оформлении купчей.

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Ну, а если контора обанкротилась, то все авто должны передаваться в доход государства. Здесь придется узнавать, остались ли за этой фирмой долги. Если нет, то вполне можно через госструктуры оформить все договоры на нового владельца. Правда, в этом случае ему самому придется приехать на автомобиле в Польшу.

Если же обанкротилась компания оставила долги, то в этом случае "евробляху" будет проще продать в Украине на разборку, чем тушить все чужие задолженности. Без этого оформить машину на нового владельца не получится.

Некоторые дельцы предлагают еще одну схему легализации проблемных "евроблях" – создание автомобиля-двойника. В украинских базах находят похожую машину, которая уже стоит на учете, и под нее создают фальшивый техпаспорт и номера. Тем более, что последним сейчас нет никаких проблем – только в столице несколько десятков фирм предлагают за полчаса изготовить любой автомобильный номер. Правда, ездить на такой машине можно будет исключительно по территории Украины и до первого патруля, который решит проверить vin-код автомобиля (он у каждой машины индивидуальный). В этом случае можно получить очень серьезные проблемы с законом, вплоть до тюремного заключения.

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