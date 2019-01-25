Правоохранители активно борются с нелегальными АЗС. Такая борьба уже превратилась в давление на вполне легальный бизнес.

Правоохранители за два месяца проведения операции по борьбе с незаконными точками продажи нефтепродуктов и сжиженного газа по всей стране прекратили деятельность 602 нелегальных АЗС и АГЗС. Данные об этом предоставила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте также: В Киеве определились, что будут делать с брошенными автомобилями

"Благодаря мерам, предпринятым органами прокуратуры совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами, органами местного самоуправления, по информации региональных прокуратур, по состоянию на 31.12.2018 прекращена деятельность 602 нелегальных АЗС и АГЗС", — говорится в ответе на информационный запрос.

В ведомстве отмечают, что закон "О прокуратуре" не предусматривает проверку хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций органами прокуратуры.

Однако после обращения Нефтегазовой ассоциации Украины руководители региональных прокуратур получили распоряжение "обеспечить отслеживание фактов нелегальной реализации топлива".

Enkorr обратился в ведомство с просьбой разъяснить, запрашивается ли разрешительная документация АЗС перед выездными проверками, однако ответа не последовало. Также в ведомстве не разъяснили, на основании каких документов проводятся данные проверки.

Вместе с тем, участники рынка отмечают, что в рамках борьбы с нелегалами активизировались проверки и легальных сетей, в числе которых оказались "Автотранс" и "Мотто". Операторы отмечают давление, которое не прекращается после получения всех разрешительных документов и вынесения судебных решений, которыми их действия признаны незаконными.

Согласно сообщениям региональных прокуратур, на данный момент лидерами по числу закрытых АЗС являются Николаевская, Киевская, Одесская и Запорожская области. В Николаевской и Киевской областях за три месяца закрыли по 40 АЗС и АГЗС. В Одесской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях станции закрывали сетями.

Кроме того, в Сумской, Николаевской и Черниговской областях за это время были обнаружены и закрыты подпольные НПЗ.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, около 30–50% сжиженного газа реализовалось в Украине в 2018 г. на АЗС, не имеющих разрешительных документов и без кассовых аппаратов. В стране насчитывается минимум 1,5 тыс. АЗС без необходимых документов и реализуется около 40 тыс. т топлива в месяц без налогового учета.