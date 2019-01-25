Правоохоронці активно борються з нелегальними АЗС. Така боротьба вже перетворилася в тиск на цілком легальний бізнес.

Правоохоронці за два місяці проведення операції по боротьбі з незаконними точками продажу нафтопродуктів і зрідженого газу по всій країні припинили діяльність 602 нелегальних АЗС. Дані про це надала прес-служба Генеральної прокуратури України.

Читайте также: У Києві визначилися, що будуть робити з покинутими автомобілями

"Завдяки заходам, вжитим органами прокуратури спільно з іншими правоохоронними і контролюючими органами, органами місцевого самоврядування, за інформацією регіональних прокуратур, станом на 31.12.2018 припинено діяльність 602 нелегальних АЗС і АГЗС", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

У відомстві зазначають, що закон "Про прокуратуру" не передбачає перевірку господарської діяльності підприємств, установ і організацій органами прокуратури.

Однак після звернення Нафтогазовій асоціації України керівники регіональних прокуратур отримали розпорядження "забезпечити відстеження фактів нелегальної реалізації палива".

Enkorr звернувся у відомство з проханням роз'яснити, чи запитується дозвільна документація АЗС перед виїзними перевірками, проте відповіді не було. Також в відомстві не роз'яснили, на підставі яких документів проводяться дані перевірки.

Разом з тим, учасники ринку відзначають, що в рамках боротьби з нелегалами активізувалися перевірки і легальних мереж, в числі яких опинилися "Автотранс" і "Мотто". Оператори відзначають тиск, який не припиняється після отримання всіх дозвільних документів і винесення судових рішень, якими їх дії визнані незаконними.

Згідно з повідомленнями регіональних прокуратур, на даний момент лідерами за кількістю закритих АЗС є Миколаївська, Київська, Одеська та Запорізька області. У Миколаївській та Київській областях за три місяці закрили по 40 АЗС. В Одеській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях станції закривали мережами.

Крім того, в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях за цей час були виявлені і закриті підпільні НПЗ.

За оцінками нафтогазової асоціації України, близько 30-50% зрідженого газу реалізувалося в Україні в 2018 році на АЗС, які не мають дозвільних документів і без касових апаратів. У країні налічується мінімум 1,5 тис. АЗС без необхідних документів і реалізується близько 40 тис. т палива на місяць без податкового обліку.