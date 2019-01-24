Удивить украинца ямами на дороге трудно. Мы к ним уже привыкли и научились ездить, минуя. А вот американцы – нет.

На первый взгляд – ничего страшного: яма на дороге в неудобном месте. Однако в двухминутном видеоролике она стала причиной повреждения бампера семи автомобилей.

Также интересно: Теплый пол для дороги говорит "прощай" утренним чисткам снега (видео)

Укравтодор, хотя и пытается чинить украинские дороги, пока получает одну лишь критику от водителей. Автомагистрали с подогревом или солнечными панелями для индукционной зарядки электрокаров на ходу, автобаны, как в Германии, или хотя бы дороги без ям и с разметкой – обо всем этом отечественные водители мечтают уже почти 30 лет.

Пока же всего этого нет – большинство научилась ездить, минуя ямы. А вот американцы, имея достаточно хорошие дороги, не умеют "правильно" ездить, чтобы не повредить машину.

Это видео было снято в Лос-Анджелесе и распространено на YouTube канале ViralHog.

Также интересно: Сколько нужно времени честному украинцу, чтобы накопить на авто