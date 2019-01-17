Трасса Львов-Умань-Одесса, которая входит в коридор GO Highway, должна быть реконструирована до 2020 года.

Проект GO Highway имеет целью соединить дорожную сеть Украины с европейской TEN-T. О первых конкретных результатах рассказал на своей странице в Фейсбук глава Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, за два года в рамках GO Highway полностью отремонтировали трассу Львов – Умань во Львовской, Тернопольской областях и частично в Винницкой и Черкасской областях.

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В этом году будут завершены работы на участке Львов – Умань в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

Следовательно, уже до конца текущего года можно будет добраться по современной европейской дороге от Львова до Умани.

"Первый этап реализации проекта GO Highway завершим в 2020 году, – говорит Славомир Новак. – В результате получим качественный проезд по европейской дороге от Львова до Одессы. С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец – Львов".

Отметим, что несмотря на название, реконструированна дорога – не автомагистраль с раздельными полосами, а обычная двухполосная дорога, на которой поменяли асфальтовое покрытие.

Напомним, что дороги в Украине отремонтируют через пять лет.