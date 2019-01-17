Траса Львів-Умань-Одеса, яка входить до коридору GO Highway, має бути реконструйована до 2020 року.

Проект GO Highway має на меті поєднати дорожню мережу України з європейською TEN-T. Про перші конкретні результаті розповів на своїй сторінці в Фейсбук глава Укравтодору Славомір Новак.

За його словами, за два роки в межах GO Highway повністю відремонтували трасу Львів – Умань у Львівській, Тернопільській областях та частково у Вінницькій та Черкаській областях.

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Цього року буде завершено роботи на ділянці Львів – Умань у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях.

Отже, вже до кінця поточного року можна буде дістатися сучасною європейською дорогою від Львова до Умані.

"Перший етап реалізації проекту GO Highway завершимо у 2020 році, - говорить Славомір Новак. - В результаті отримаємо якісний проїзд європейською дорогою від Львова до Одеси. З 2020 року розпочнемо другий етап реконструкції і нового будівництва, в рамках якого заплановано будівництво першої концесійної дороги Краківець-Львів".

Зазначимо, що незважаючи на назву, реконструйована дорога – не автомагістраль з роздільними смугами, а звичайна двосмугова дорога, на якій змінили асфальтове покриття.

Нагадаємо, що дороги в Україні відремонтують через п'ять років.