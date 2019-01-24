Здивувати українця ямами на дорозі важко. Ми до них вже звикли і навчились їздити, оминаючи. А от американці – ні.

На перший погляд – нічого страшного: яма на дорозі у незручному місці. Однак у двохвилинному відеоролику вона стала причиною пошкодження бампера для семи автомобілів.

Також цікаво: Тепла підлога для дороги каже "прощавай" ранковим чисткам снігу (відео)

Укравтодор, хоч і намагається ладнати українські дороги, поки що отримує саму лише критику від водіїв. Автомагістралі з підігрівом чи сонячними панелями для індукційної зарядки електрокарів на ходу, автобани, як у Німеччині, та хоча б дороги без ям і з розміткою – про усе це вітчизняні водії мріють вже майже 30 років.

Поки ж усього цього нема – більшість навчилась їздити, оминаючи ями. А от американці, маючи досить гарні дороги, не вміють “правильно” їздити, щоб не пошкодити машину.



Це відео було знято у Лос-Анджелесі та поширене на YouTube каналі ViralHog.

Також цікаво: Скільки потрібно часу чесному українцю, аби назбирати на авто