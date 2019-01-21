Влада пропонує ввести ліміт швидкості на славнозвісних німецьких автомагістралях.

Раніше на автобанах у Німеччині можна було розганятись до будь-якої швидкості, однак через нові екологічні стандарти у Європі, країні загрожують штрафні санкції через підвищені викиди вуглецю й азоту на швидкісних автомагістралях.

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Німеччина знаходиться під загрозою штрафів з боку Єврокомісії за підвищені викиди парникових газів і оксиду азоту. За даними німецького комітету з майбутнього транспортної системи при уряді, який підготував законопроект, цільові показники в країні не поліпшувалися з 1990 року.

Комітет запропонував підвищити ціни на пальне, збільшити квоти на субсидування покупки електромобілів, а також обмежити дозволену швидкість на автобанах на позначці у 130 км/год.

Нововведення пропонується ввести з 2023 року, повідомляє агентство Reuters. До того часу комітет пропонує скасувати податкові пільги на дизельні автомобілі і збільшити квоти на електромобілі. Тільки два останні кроки, на думку законотворців, допоможуть знизити викиди парникових газів на половину від необхідного.

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