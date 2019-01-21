Власть предлагает ввести лимит скорости на знаменитых немецких автомагистралях.

Ранее на автобанах в Германии можно было разгоняться до любой скорости, однако из-за новых экологических стандартов в Европе стране грозят штрафные санкции за повышенные выбросы углерода и азота на скоростных автомагистралях.

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Германия находится под угрозой штрафов со стороны Еврокомиссии за повышенные выбросы парниковых газов и оксида азота. По данным немецкого комитета по будущему транспортной системы при правительстве, который подготовил законопроект, целевые показатели в стране не улучшались с 1990 года.

Комитет предложил повысить цены на топливо, увеличить квоты на субсидирование покупки электромобилей, а также ограничить разрешенную скорость на автобанах на отметке в 130 км/час.

Новшество предлагается ввести с 2023 года, сообщает агентство Reuters. К тому времени комитет предлагает отменить налоговые льготы на дизельные автомобили и увеличить квоты на электромобили. Только два последних шага, по мнению законодателей, помогут снизить выбросы парниковых газов на половину от необходимого.

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