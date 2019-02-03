Законопроект еще не прошел согласование в комитетах, но шансы на его принятие довольно высоки, особенно в свете предстоящих акций протестов "евробляхеров", а также президентских и парламентских выборов.

Народный депутат Украины Роберт Горват (фракция БПП), а также депутаты Валерий Лунченко ("Народный фронт") и Василий Петёвка ("Воля народа") зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9522, который предусматривает продление льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации с 90 до 180 дней, т.е. до 23 мая 2019 года.

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"За введение более длительного льготного периода растаможки я боролся еще в ходе рассмотрения соответствующих законопроектов в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики осенью прошлого года. Тогда же предложение не нашло необходимой поддержки. Сейчас, убежден, необходимость внесения таких изменений будет очевидной для парламентариев. Уверен, такой шаг позволит решить проблему авто на еврономерах эффективнее и с меньшей нагрузкой на автовладельцев", – написал Р.Горват на своей странице в Facebook.

Он привел данные ГФС, согласно которым с начала действия льготного периода растаможено более 65 тыс. авто на иностранной регистрации, а в бюджет поступило более 4,1 млрд грн.

"Учитывая крайне высокое количество желающих растаможить авто по льготным ставкам и чрезмерную загруженность украинских таможен, на следующей неделе мы предложим парламенту предоставить владельцам авто на иностранной регистрации дополнительные три месяца для льготной растаможки", – написал депутат.

Напомним, согласно принятому закону в Украине с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года действует льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания авто на иностранной регистрации в течение 90 календарных дней. После чего желающие растаможить авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые фактически запрещают эксплуатацию авто с иностранными номерами.

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В свою очередь владельцы "евроблях" после 10 февраля намерены возобновить протестные акции, но основным их требованием является исключение из формулы расчета акциза коэффициента дискриминирующего авто по возрасту.