Законопроект ще не пройшов узгодження в комітетах, але шанси на його прийняття досить високі, особливо в світлі майбутніх акцій протестів "евробляхерів", а також президентських і парламентських виборів.

Народний депутат України Роберт Горват (фракція БПП), а також депутати Валерій Лунченко ("Народний фронт") і Василь Петьовка ("Воля народу") зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9522, який передбачає продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з 90 до 180 днів, тобто до 23 травня 2019 року.

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"За введення більш тривалого пільгового періоду розмитнення я боровся ще в ході розгляду відповідних законопроектів у Комітеті з питань податкової та митної політики восени минулого року. Тоді ж пропозиція не знайшла необхідної підтримки. Зараз, переконаний, необхідність внесення таких змін буде очевидною для парламентаріїв. Упевнений, такий крок дозволить вирішити проблему авто на єврономерах ефективніше і з меншим навантаженням на автовласників", – написав Р.Горват на своїй сторінці в Facebook.

Він навів дані ДФС, згідно з якими з початку дії пільгового періоду розмитнено понад 65 тис. авто на іноземній реєстрації, а до бюджету надійшло понад 4,1 млрд грн.

"З огляду на вкрай високу кількість бажаючих розмитнити авто за пільговими ставками і надмірну завантаженість українських митниць, на наступному тижні ми запропонуємо парламенту надати власникам авто на іноземній реєстрації додаткові три місяці для пільгової розмитнення", – написав депутат.

Нагадаємо, згідно з прийнятим законом в Україні з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року діє пільгова ставка акцизу (з коефіцієнтом 0,5) для розмитнення авто на іноземній реєстрації протягом 90 календарних днів. Після чого бажаючі розмитнити авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу, а з травня вступають в силу жорсткі фінансові санкції, які фактично забороняють експлуатацію авто з іноземними номерами.

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У свою чергу власники "евроблях" після 10 лютого мають намір відновити акції протесту, але основним їх вимогою є виключення з формули розрахунку акцизу коефіцієнта дискримінує авто за віком.