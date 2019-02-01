За два місяці дії пільгового періоду розмитнення легалізовано більше 10% автомобілів з іноземною реєстрацією. До кінця дії зменшених ставок лишається менше місяця.

Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) транспортних засобів складає понад 65 тис. шт. За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Отже, кількість легалізованих авто вже перевищує 10% від загальної кількості. При цьому до кінця дії пільгового періоду розмитнення лишається менше місяця.

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За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 млрд гривень. Всі ці кошти мають бути спрямовані в Пенсійний фонд. Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду становить 398,2 млрд грн. Отже, надходження в ПФ від розмитнення авто склали трохи більше ніж 1%.

Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – майже 10,8 тис. автомобілів, Волинській – 8,7 тис. та Чернівецькій – понад 6 тис. областях.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники “добровільно” сплатили 467 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Тільки за минулу добу (31 січня) громадяни оформили майже 3,4 тис. автомобілів, за які сплачено майже 212 млн грн. платежів.

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Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу бажаючі розмитнити авто змушені будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Наразі це передбачено чинним законодавством.