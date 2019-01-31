Бельгійський дилер Gem Classic Car опублікував на своєму сайті оголошення про продаж нової BMW 323i E30 1985 року. У автомобіля ідеальний стан, а пробіг – всього 260 км! Так що і ціна, панове, відповідна.

Як же так вийшло, що за своє життя автомобіль толком не їздив? Історія свідчить, що протягом 30 років він знаходився в салоні у дилера БМВ, а в 2014-му машину купив фанат баварської марки, який дбайливо зберігав її в опалювальному гаражі. І ось тепер червона Е30 шукає нового власника.

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Оснащено купе шестициліндровим мотором M20 на 150 сил, 5-ступінчастою механікою і диференціалом підвищеного тертя. Всередині – оригінальні сидіння Recaro, магнітола і шкіряне кермо. Також у автомобіля оригінальні диски і шини. У 2018 році «ешка” пройшла ТО в рамках якого їй замінили ремінь ГРМ.

Яка ж ціна BMW E30 без пробігу? Не така вже й висока – 47 990 євро. Правда, це вже зі знижкою: в кінці 2018-го за неї взагалі просили 70 000 євро.