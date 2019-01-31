Бельгийский дилер Gem Classic Car опубликовал на своем сайте объявление о продаже новой BMW 323i E30 1985 года. У автомобиля идеальное состояние, а пробег – всего 260 км! Так что и цена, господа, соответствующая.

Как же так получилось, что за свою жизнь автомобиль толком не ездил? История свидетельствует, что в течение 30 лет он находился в салоне у дилера БМВ, а в 2014-м машину купил фанат баварской марки, который бережно хранил ее в отапливаемом гараже. И вот теперь красная Е30 ищет нового владельца.

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Оснащено купе шестицилиндровым мотором M20 на 150 сил, 5-ступенчатой ​​механикой и дифференциалом повышенного трения. Внутри – оригинальные сиденья Recaro, магнитола и кожаный руль. Также у автомобиля оригинальные диски и шины. В 2018 году “ешка" прошла ТО в рамках которого ей заменили ремень ГРМ.

Какая же цена BMW E30 без пробега? Не такая уж и высокая – 47 990 евро. Правда, это уже со скидкой: в конце 2018-го за нее вообще просили 70 000 евро.