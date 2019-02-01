За два месяца действия льготного периода растаможки легализовано более 10% автомобилей с иностранной регистрацией. До конца действия уменьшенных ставок остается меньше месяца.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет свыше 65 тыс. шт. По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Следовательно количество легализованных авто уже превышает 10% от общего количества. При этом до конца действия льготного периода растаможки остается меньше месяца.

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За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже уплатили свыше 4,1 млрд гривен. Все эти средства должны быть направлены в Пенсионный фонд. Доходная часть бюджета Пенсионного фонда составляет 398,2 млрд грн. Следовательно поступления в ПФ от растаможивания авто составили чуть более 1%.

Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве – почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской – 8,7 тыс. и Черновицкой – более 6 тыс. областях.

Из общего количества растаможенных авто почти 55 тыс. – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы “добровольно” заплатили 467 млн грн (8500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Только за прошедшие сутки (31 января) граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 млн грн. платежей.

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Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени желающие растаможить авто вынуждены будут платить акцизный налог по полной ставке. Сейчас это предусмотрено действующим законодательством.