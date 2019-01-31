Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала владельцев автомобилей на еврономерах поторопиться их растаможить.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина "Те, кто хочет растаможить авто в установленные законом сроки, успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков идти не может", – сказала она.

При этом Южанина отметила, что "с экономической точки зрения нецелесообразно уплачивать таможенные платежи за автомобиль, которому больше 15 лет и который при покупке стоил недорого".

Комментируя принятые в ноябре 2018 года законы о льготном растаможивании автомобилей на еврономерах, она заявила, что они "дали возможность человеку пройти таможенное оформление и поставить автомобиль на учет в Украине".

Читайте также: На продажу выставлен новый BMW 323i E30 1985 года

"Ни одна политическая сила, которая сможет прийти в следующий парламент, если она будет отвечать в том числе за бюджет страны, не сможет принять более либеральный закон, чем принятый сейчас", – добавила глава парламентского комитета.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Читайте также: Как обжаловать решение таможни об увеличении стоимости авто

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы за 170 тыс. гривен.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Всего с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было оформлено почти 44 тыс. автомобилей с еврономерами. Это составляет около 7% от общего количества “евроблях” в Украине.