Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна закликала власників автомобілів на єврономерах поквапитися їх розмитнити.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна "Ті, хто бажає розмитнити авто у встановлені законом строки, встигне це зробити. Ніяких розмов про продовження, перенесення або зміну цих строків йти не може", - сказала вона.

При цьому Южаніна зазначила, що "з економічної точки зору недоцільно сплачувати митні платежі за автомобіль, якому більше 15 років і який при купівлі коштував недорого".

Коментуючи ухвалені в листопаді 2018 року закони про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах, вона заявила, що вони "дали можливість людині пройти митне оформлення і поставити автомобіль на облік в Україні".

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"Жодна політична сила, яка зможе прийти в наступний парламент, якщо вона буде відповідати в тому числі за бюджет країни, не зможе прийняти більш ліберальний закон, ніж прийнятий зараз", - додала глава парламентського комітету.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

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З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи за 170 тис. гривень.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Загалом з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року було оформлено майже 44 тис. автомобілів з єврономерами. Це складає близько 7% від загальної кількості “євроблях” в Україні.