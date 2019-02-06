Коротка народна версія теорії відносності свідчить, що все пізнається в порівнянні. Озброївшись такою простою логікою, спробуємо порівняти стан українського автомобільного ринку з ринками інших країн та регіонів.

Просто порівнювати кількість проданих нових автомобілів було б нечесно, а ось в прив'язці до кількості жителів – цілком. Вийде така ж абстрактна величина як, наприклад, ВВП на душу населення. Сама по собі ця цифра мало про що говорить, але в порівнянні з аналогічними показником в інших країнах дозволяє зробити деякі висновки.

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Абстрактна величина

Отже, беремо доступні офіційні дані про кількість жителів (звичайно ж, не факт, що вони відповідають дійсності, але офіційні є офіційні) і ділимо цю цифру на кількість проданих в 2018 році нових автомобілів. Природно, деякі початкові дані ми округлили, але це не вплинуло кардинально на кінцевий результат. Отримане співвідношення дійсно вражає.

На прикладі України виходить, що в 2018 році новий автомобіль купив один з 512 наших співгромадян. В Білорусі один новий автомобіль припав на 179 жителів, а в Росії в минулому році новий автомобіль зміг собі дозволити один з 82 громадян.

Найкраща в світі ситуація з продажами авто в США. Там кожен 18-й громадянин минулого року купив новий автомобіль. В Китаї було продано найбільше автомобілів у світі, але і китайців теж багато – нову машину в минулому році зміг придбати тільки один з 58 китайців. Серед лідерів Німеччина – там нову машину в минулому році зміг собі дозволити кожен 24-й її житель. Середній показник по Євросоюзу – один новий автомобіль на 34 жителя. Найгірше з країн ЄС показав себе авторинок Румунії – всього один проданий автомобіль на 153 жителя.

Найгірші з кращих

Повертаючись до України: настільки низькі показники продажів в 2018 році можна пояснити декількома факторами. Перший, найважливіший і суттєвий – реальні доходи населення. Другий, менш важливий, але все ж впливовий – занадто мала частка автокредитування. У більшості масових брендів кредитні продажі коливаються в межах 15-20% від загального обсягу. Низька частка кредитних продажів, своєю чергою, пов'язана з недовірою до банківської системи, нестабільною національною валютою, хиткістю політичного становища, відсутністю впевненості в завтрашньому дні та іншими факторами. Нагадаємо, що в докризові роки частка кредитних продажів була близько 80%, і це нормальний показник для розвинених країн.

Сильний вплив на продажі нових авто в Україні в минулому році зробили "євробляхи" і пов'язані з їх легалізацією зміни правил "гри", прийняті в кінці року. Безумовно,"євробляхи" прямо не впливали на ринок нових авто, але вони розірвали ланцюжок продажу вживаних авто. Власник машини віком у 5-10-15 років не міг її вигідно продати, щоб купити натомість нову. Тому продовжував їздити на старій, а потенційний покупець його автомобіля купував "євробляху".

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Також одним з найбільш істотних факторів", що тиснуть "на ринок нових авто, був імпорт "свіжих" старих (часто злегка аварійних) авто переважно з США. У 2018 році імпорт старих авто був масштабнішим, ніж імпорт нових – легально було ввезено 117 тисяч вживаних авто.

До слова, якщо скласти продажі легального імпорту нових і старих авто і, користуючись наведеною в інфографіці формулою, розподілити їх між жителями, вийде, що нове або легально ввезене старе авто купив один з 211 громадян України. Навіть таким "чітерським" методом Україна не дотягується до показників Білорусі та Румунії, не кажучи вже про показники Росії та Польщі. Втім, якщо додати сюди ще й "євробляхи" картина зміниться кардинально.

Що далі

Про прогноз на 2019 рік говорять дуже обережно – у формулі його побудови занадто багато невідомих. Головна з них – нові правила ввезення вживаних авто і легалізація "євроблях". Зараз, до 22 лютого, діє пільговий період (знижка на акциз 50%, що в загальній вартості легалізації дає близько 15-25% економії). В кінці травня 2019 року до "бляхерів" планують застосовувати жорсткі заходи, які фактично забороняють експлуатацію нерозмитнених авто. Але це не забороняє ввезення старих машин і їх легалізацію, скоріше навпаки.

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За даними ДФС, вже з 25 листопада 2018 року до 31 січня 2019 було розмитнено понад 65 тисяч "евроблях". Темпи легалізації таких авто зростають. На думку Голови підкомітету з питань митної справи Верховної Ради України Тетяни Острикової, за 18 днів пільгового розмитнення легалізуватися зможуть максимум близько 50 тисяч авто. Для порівняння: у січні 2019 року в Україні було продано 5,3 тис. нових автомобілів (-20%) до аналогічного періоду минулого року.

Істотним фактором, що ускладнює прогноз обсягу ринку нових авто на 2019 рік, є майбутні вибори і пов'язана з ними політична нестабільність.

Очевидно лише, що трендом 2019 року стане легальний імпорт старих авто і легалізація "євроблях", що залишилися. Зрозуміло також, що обсяги такого імпорту будуть істотно більше, ніж обсяги поставок нових автомобілів.