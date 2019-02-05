Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова вважає що пільговий період розмитнення "евроблях" треба подовжити на 3-6 місяців.

На погоджувальній раді Тетяна Острікова проінформувала Верховну Раду про ситуацію з чергами на митниці та затримки в митному оформленні. Звернулась до Уряду з проханням негайно втрутитись в ситуацію.

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"Станом на сьогодні розмитнено 69 400 авто на єврономерах. До кінця дії пільногового періоду лишилось 18 днів. Це максим розмитнення ще 50 000 авто. Очевидно що вся бажаючі не встигнуть. Тому вважаю що нам потрібно розглянути питання про продовження пільги ще на 3-6 місяців" заявила Тетяна Острікова.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.

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"Особисто відвідала кілька митних постів – там великі черги… Люди по три п’ять днів с термосами сидять на митних постах, творить шалений безлад. За заїзд в митний термінал, щоб пришвидшити чергу, сплачуються хабарі. Жодної інформації коли прийде черга до конкретної митної декларації отримати просто неможливо" каже пані Острікова.

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