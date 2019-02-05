Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова считает, что льготный период растаможки "евроблях" надо удлинить на 3-6 месяцев.

На согласительном совете Татьяна Острикова проинформировала Верховную Раду о ситуации с очередями на таможне и задержках в таможенном оформлении. Обратилась к правительству с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию.

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"По состоянию на сегодня растаможено 69 400 авто на еврономерах. К концу действия льготного периода осталось 18 дней. Это максимум растаможка еще 50 тысяч авто. Очевидно, что все желающие не успеют. Поэтому считаю, что нам нужно рассмотреть вопрос о продлении льготы еще на 3-6 месяцев", – заявила Татьяна Острикова.

Напомним, что по данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей в еврономерах.

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"Лично посетила несколько таможенных постов – там большие очереди... Люди по три-пять дней с термосами сидят на таможенных постах, творится безумный беспорядок. За заезд в таможенный терминал, чтобы ускорить очередь, оплачиваются взятки. Никакой информации когда придет очередь к конкретной таможенной декларации получить просто невозможно", – говорит госпожа Острикова.

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