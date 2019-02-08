Виконуючий обов’язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України, колишній польський чиновник Славомір Новак вражений здатністю українців десятиліттями терпіти безлад на дорогах.

Очільник "Укравтодору" подякував українцям за терпіння, та зауважив, що є багато проблем з автошляхами, які намагаються вирішити за рахунок аварійного "ямкового" ремонту. Він зазначив, що хоча такий вид ремонту є в усіх країнах світу, але в Україні доводиться його робити в дуже великих обсягах.

Глава ''Укравтодору'' каже, що українські дороги - це проблема десятирічної безгосподарності - на його думку "170 000 км доріг неможливо відремонтувати за два роки".

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Він також запевнив, що навесні траси М-05 Київ-Одеса та М-06 та Київ-Чоп будуть відновлені. Нагадаємо, що в уряді пообіцяли виділити гроші на аварійний ремонт трас Київ-Чоп і Київ-Одеса.

Довідка Авто24

Славомір Новак очолював міністерство транспорту, будівництва та водного господарства Польщі. З цієї посади він подав у відставку через скандал з незадекларованим годинником Ulysse Nardin вартістю 5,5 тисяч доларів. Така поведінка в цивілізованій країні є недопустимою, та призводить до моментального звільнення будь-якого держслужбовця. Втім, в Україні пан Новак "прижився". В українському "Укравтодорі" пан Новак працює вже два роки.