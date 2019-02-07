В Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає збільшення фінансування бюджету на ремонт доріг за рахунок певних штрафів.

Група народних депутатів, що входять до транспортного комітету парламенту, зареєструвала законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо джерел формування державного дорожнього фонду" №9531 від 04.02.2019. Згідно проекту, депутати пропонують перенаправити кошти зі сплати штрафів за деякі порушення Правил дорожнього руху та правил експлуатації транспортних засобів до Дорожнього фонду, з якого фінансується будівництво та ремонт доріг.

Зокрема, нардепи пропонують направляти кошти від штрафів, які передбачені за порушення частиною другою статті 122-2 та частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про відсутність дозволу, який дає право на рух автомобільними дорогами України або документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, невиконання водіями вантажних фур вимог про зупинку. Скільки коштів нардепи сподіваються залучити таким чином, в пояснювальній записці до законопроекту не вказано.

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