В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает увеличение финансирования бюджета на ремонт дорог за счет определенных штрафов.

Группа народных депутатов, входящих в транспортній комитет парламента, зарегистрировала законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно источников формирования государственного дорожного фонда" №9531 от 04.02.2019. Согласно проекту, депутаты предлагают перенаправить средства по уплате штрафов за некоторые нарушения Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств в Дорожный фонд, из которого финансируется строительство и ремонт дорог.

В частности, нардепы предлагают направлять средства от штрафов, которые предусмотрены за нарушение части второй статьи 122-2 и частьи второй статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об отсутствии разрешения, которое дает право на движение по автомобильным дорогам Украины или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, невыполнение водителями грузовых фур требований об остановке. Сколько средств нардепы надеются привлечь таким образом, в пояснительной записке к законопроекту не указано.

Напомним, что украинский водитель осудил полицейского.