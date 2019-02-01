В Украине распространяется судебная практика взыскания в пользу водителей морального вреда, причиненного вследствие наложения на них полицией незаконных штрафов.

Так, инспектором патрульной полиции в г. Полтава наложен на водителя штраф за проезд на красный свет в размере 425 грн. Не соглашаясь с незаконными действиями инспектора, водитель оспорил штраф в суде. Из-за результатов рассмотрения иска, этот штраф судом был отменен.

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После этого, водитель обратился в суд уже с новым иском о взыскании за неправомерные действия полицейского морального вреда в размере 42 500 грн, то есть в стократном размере штрафа.

Решением от 21.12.2018 районный суд Полтавы удовлетворил иск частично, взыскал в пользу водителя 3000 грн морального вреда, причиненного незаконными действиями сотрудника полиции. Теперь управление патрульной полиции должно взыскать эти средства с виновного лица – полицейского, который вынес незаконное постановление, а также привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Такая позиция судов должна побуждать полицейских соблюдать законы при наложении штрафов. Если виноват водитель, то будет отвечать водитель, если полицейский вынес незаконное решение, то он также должен нести ответственность, в частности материальную и дисциплинарную.

Если полицейский попытается наложить штраф неправомерно, стоит напомнить ему об ответственности с его стороны. Если же у вас были раньше штрафы полиции, которые отменены судами, вы можете обратиться в суд о возмещении вам морального вреда. Срок обращения в суд о возмещении морального вреда – 3 года с даты вынесения незаконного постановления.

Напомним, надо ли регистрировать ГБО и какой штраф.