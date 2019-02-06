Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що уряд виділить гроші на ремонт найважливіших міжнародних магістралей України, які знаходяться в аварійному стані.

Міністр інфраструктури визнав, що найважливіші міжнародні магістралі України знаходяться в аварійному стані і потребують негайного ремонту. "Реагуючи на справедливі обурення людей на стан автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса, Уряд виділив додатково 550 млн грн на їх невідкладний ремонт" написав Омелян на своїй сторінці у Facebook.

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"Так, їх будували і ремонтували давно, вони не входять до переліку тих більше 7 000 км, відбудованих Урядами Яценюка і Гройсмана, але це одні з найважливіших міжнародних магістралей України і вони повинні бути в належному стані" виправдовується чиновник.

Втім, швидко знайти ями на дорозі Укравтодор незмозі. Для цього потрібен час, як мінімум до кінця тижня. "Укравтодор цього тижня завершить їх обстеження і негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови - і поточного ремонтів", - каже пан Омелян.

Крім того чиновник з гордістю відзначив плани по виділенню коштів. "Сьогодні на Уряді схвалили розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду, який цього року складає 50,1 млрд грн - рекордна сума для нашої держави! Вперше за всю історію будівництво доріг - національний пріоритет! Дякуємо платникам податків і працюємо далі!", - радіє пан Омелян.