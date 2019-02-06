Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что правительство выделит деньги на ремонт важнейших международных магистралей Украины, которые находятся в аварийном состоянии.

Министр инфраструктуры признал, что важнейшие международные магистрали Украины находятся в аварийном состоянии и требуют немедленного ремонта. "Реагируя на справедливые возмущения людей на состояние автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, Правительство выделило дополнительно 550 млн грн на их неотложный ремонт" – написал Омелян на своей странице в Facebook.

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"Да, их строили и ремонтировали давно, они не входят в перечень более 7 тысяч км, отстроенных Правительствами Яценюка и Гройсмана, но это одни из важнейших международных магистралей Украины и они должны быть в надлежащем состоянии" – оправдывается чиновник.

Впрочем, быстро найти ямы на дороге Укравтодор не в состоянии. Для этого нужно время, как минимум до конца недели. "Укравтодор на этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия – и текущему ремонтам", – говорит Омелян.

Кроме того чиновник с гордостью отметил планы по выделению средств. "Сегодня в Правительстве одобрили распределение финансирования перечня дорог за счет Дорожного фонда, который в этом году составляет 50,1 млрд грн – рекордная сумма для нашего государства! Впервые за всю историю строительство дорог – национальный приоритет! Спасибо налогоплательщикам и работаем дальше!", – радуется господин Омелян.