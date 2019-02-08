Исполняющий обязанности Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, бывший польский чиновник Славомир Новак поражен способностью украинцев десятилетиями терпеть беспорядок на дорогах.

Глава "Укравтодора" поблагодарил украинцев за терпение и отметил, что есть много проблем с автодорогами, которые пытаются решить за счет аварийного "ямочного" ремонта. Он отметил, что хотя такой вид ремонта есть во всех странах мира, но в Украине приходится его делать в очень больших объемах.

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Глава "Укравтодора" говорит, что украинские дороги – это проблема десятилетней бесхозяйственности – по его мнению "170 000 км дорог невозможно отремонтировать за два года".

Он также заверил, что весной трассы М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп будут восстановлены. Напомним, что в правительстве пообещали выделить деньги на аварийный ремонт трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Справка Авто24

Славомир Новак возглавлял министерство транспорта, строительства и водного хозяйства Польши. С этой должности он подал в отставку из-за скандала с незадекларированным часами Ulysse Nardin стоимостью 5,5 тысяч долларов. Такое поведение в цивилизованной стране является недопустимым, и приводит к моментальному увольнению любого госслужащего. Впрочем, в Украине господин Новак "прижился". В украинском "Укравтодоре" пан Новак работает уже два года.