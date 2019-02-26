Країною пройшла низка судових процесів, у яких застосування вимірювача швидкості TruCAM визнано незаконним, оскільки використання цього приладу відбувається без відповідної сертифікації.

Як зазначалось раніше, районним судом Донецької області визнано лазерний вимірювач швидкості TruCAM незаконним (Справа №234/17178/18). Судом зроблено висновок, що лазерний вимірювач TruCAM LTI 20/20 є виключеним з Державного реєстру 02.11.2015 та сертифікат є не чинним ще з 02.11.2015. На підставі наведеного, суд визнав вимірювання швидкості цим пристроєм неправомірним та скасував накладений на водія штраф за перевищення швидкості.

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Представник поліції, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що це рішення буде оскаржено:

Розглянувши подану поліцією апеляційну скаргу, суд залишив її без руху. В Реєстрі судових рішень, рішення місцевого суду відмічено як таке, що набрало законної сили.

Окрім згаданої судової справи, країною пройшла низка судових процесів, де Вимірювач швидкості TruCAM визнано незаконним!

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Зокрема, на сьогодні TruCAM визнаний незаконним рішеннями Дарницького районного суду м. Києва від 03.12.2018, яке набрало законної сили (справа №753/21052/18), Калинівського районного суду Вінницької області від 07.02.2019 (справа №132/259/19), Октябрського районного суду м. Полтави від 11.02.2019 (справа №554/10393/18), Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.02.2014 (справа №308/12956/18) та ін. Окремі з цих рішень набрали законної сили, окремі можуть бути оскаржені. Позиція судів аналогічна як у згаданому рішенні суду Донецької області. Всі ці оішення є у загальнодоступному перегляді.

Є також на сьогодні і рішення судів, які визнали TruCAM законним. Отже судова практика по анонсованому TruCAM LTI 20/20 на сьогодні не є однозначною - частина штрафів залишається в силі, а частина судами скасовується.