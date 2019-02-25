Мова йде про транспортні засоби, заявлені кандидатами в офіційних деклараціях про прибутки.

Найбільш заявлених в декларації автомобілів серед претендентів на найвищий пост в державі виявилося у нардепа, який активно виступає за зменшення податкового навантаження на імпорт легкових авто.

Мова йде про Юрія Дерев’янко, висуванця партії "Воля". У нього задекларовано аж шість автомобілів. Три з них зареєстровано власне на нього - Mercedes-Benz S500 4Matic (2007 року виготовлення), Range Rover (2010) та Toyota Land Cruiser 200 (2011 рік). Ще три авто – у його дружини Анастасії Звєрєвої: Lexus RX450h (2009 року) та Range Rover (2009 та 2010 років). Таким чином, автомобілів Range Rover 2009-2010 рокіі в сім’ї аж три. Для чого стільки? Питання риторичне.

Читайте також: скільки грошей дістанеться пенсіонерам від розмитнення "євроблях"

Роман Насіров виходить з орендованого Lexus LS 600h L

Колишній керівник податкової Роман Насіров – теж великий поціновувач дорогих "тачок". Хоча в його власності – лише скромна Toyota Camry 2008 року. Окрім того, він орендує Lexus LS 600h L (2013 року). А от дружина має більше транспорту - Катерина Глімбовска володіє Range Rover (2013 рік), Toyota Land Cruiser Prado (2014 рік), а також байком Harley-Davidson FLS TLB 1690.

Інші кандидати в президенти мають менше п’яти авто.

Нагадаємо, які авто мають чинний президент, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.