У Зеленського є дорогий позашляховик з водієм, але лише один.

Відомий як “Слуга народу” кандидат у президенти Володимир Зеленський пересувається у справах на власному позашляховику з шофером.

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У відео від проекту “Схеми” можна побачити, що Зеленський користується позашляховиком Range Rover останнього покоління. Автомобіль супроводу – чорний Volkswagen T6, скоріш за все, належить охоронній фірмі.

А “Рейндж Ровер”, як записано у податковій декларації Зеленського, він придбав за власні кошти у травні 2016 року, заплативши майже 4,7 мільйони гривень. Також з податкових декларацій відомо, що дружина Володимира Зеленського володіє Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року, оціненим у 1,83 мільйони гривень.

Раніше ми вже розповідали про автомобілі інших кандидатів: Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Олега Ляшко, а також колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

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