На дорозі Одеса - Рені взяли понад сто проб, а дірки засипали щебенем. Дорожники в паніці: новій трасі тепер необхідний ямковий ремонт.

Це не проста траса. Це "символ змін". У лютому її відкриття висвітлювали всі ЗМІ. Воно й зрозуміло: дорогу чекали 20 років, на неї витратили 3 млрд. гривень. Поверхня, як скло - місцеві жителі в шоці. Згодом, звичайно, звикли, включили швидкість... і несподівано стали втрачати колеса. Через кожні 2-3 кілометри на дорозі з'явилася “нора”.

Читайте також: 110-тонна вантажівка стала найбільшим електрокаром у світі

- Таке враження, що завелися "асфальтові кроти", - обурюються одесити в соцмережах. Це диверсія - 100%. Це прямий шлях до руйнування дороги і аварій. Одна справа, коли ти їдеш по розбитій дорозі і бачиш вибоїни, об'їжджаєш їх. Інше, коли женеш по новій трасі і не чекаєш підступу, - обурюється Олег Варивода, керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Відповідь на питання, хто ж пробурив в дорозі дірки, очевидний. Таким чином беруть проби асфальту, кернів для експертизи. Це поширена практика, яка допомагає зрозуміти, скільки насправді було укладено (вкрадено) сантиметрів асфальту, щебеню тощо.

- За моєю інформацією, траса М15 зацікавила головне слідче управління СБУ та Департамент захисту економіки Нацполіціі в Одеській області. І, якщо порівняти вартість ремонту кілометра дороги у нас і в тій же Польщі, то можна припустити, що підозри слідчих небезпідставні, - говорить радник голови управління Нацполіціі Одеської області Руслан Форостяк.

Результати експертизи поки не відомі. Може дорогу "розікрали", а може, й ні. Але тепер вона в будь-якому випадку не проїзна".

- По хорошому той, хто замовляє експертизу, оплачує і закладення дір. Це робиться оперативно, відразу після взяття проби (шурфу). Плюс шурфи зазвичай беруться на узбіччі, - говорить керівник Незалежного інституту судових експертиз Геннадій Пампуха.

В даному випадку була застосована "авторська методика": бурили посеред дороги, а дірки закидали щебенем. Як наслідок, новій трасі необхідний ямковий ремонт і далі чергова експертиза: скільки ж "відмили" на ямковому.

Також цікаво: Де покататися на картингу у Києві