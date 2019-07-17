Автоспорт в Україні, на жаль, розвинений слабо. Але є надія, що він буде розвиватися якщо не на професійному, то хоча б на рівні бажання широких мас бути до нього причетним. Ось тут і приходить на допомогу прокатний картинг.

З кожним роком в Україні стає все більше картинг-центрів. Зараз їх вже більше дюжини. На картинговій карті нашої країни значаться Одеса, Чернігів, Дніпро і Харків, але найбільше картодромов (сім) знаходиться у Києві і його околицях. Всі вони різні – зі своїми особливостями трас, різним станом техніки і рівнем сервісу.

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Кожен зі столичних картинг-центрів ми перевірили особисто. Десь ми бували багато разів, десь вистачило і одного відвідування. Загалом, ми взялися скласти рейтинг картинг-центрів, який допоможе вам не витрачати гроші даремно і отримати максимум задоволення від прокатного картингу.

Нижче наведена таблиця, де ми виставили кожному картинг-центру оцінки за чотирма критеріями. За кожен максимум по 10 балів. Оцінка в колонці "Сервіс" – це загальний бал за комфорт зони відпочинку, привітність персоналу і все те, що супроводжує ваш похід на картинг, адже це, в першу чергу, послуга, яку вам надають за ваші ж гроші.

Важливий момент – оцінки і позиції в нашому рейтингу відображають виключно думку редакції і не можуть претендувати на безапеляційність.

А тепер спробуємо коротко пояснити, чому кожен з картинг-центрів зайняв відповідне місце в нашому рейтингу.

7. Smart-Kart

Той випадок, коли вистачило одного разу, щоб більше не виникало бажання повертатися. Непогано продумана конфігурація траси, привітна дівчина на ресепшн, в комплект екіпіровки входить навіть захист шиї, що рідкість, але є великі претензії до стану картів. Тут, до речі, пропонують техніку фірми Rimo з моторами Honda (заявлено 9 к.с.). Карт, який дістався нам для стандартного 10-хвилинного заїзду, дозволяє стверджувати, що потужність двигуна якщо і обмежували, то незначно, а ось непрацездатна гальмівна система геть вбила все задоволення. Ти або тиснеш на педаль щосили і блокуєш колеса, або набагато раніше, ніж можна було б, відпускаєш "газ" і сподіваєшся на "гальмування двигуном". Ясна річ, що ні про яке вдосконалення майстерності і поліпшення результатів не може бути й мови, коли немає впевненості в справності техніки. Але ще гірше, що співробітники картинг-центру, замість того, щоб прийняти зауваження до уваги і пообіцяти розібратися, намагаються виставити клієнта ідіотом. Не рекомендуємо витрачати час і гроші на цей картинг-центр.

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Адресаа: м. Київ, Кільцева дорога, 18

Ціна: від 239 грн.

6. SkyMall

Картинг-центр на парковці ТРЦ “SkyMall” відкрився у 2019 році, так що можемо вважати його наймолодшим в Києві. Тут пропонують вже вживані карти Sodi GT5 з моторами потужністю 6,5 к.с. Траса не дуже складна, екіпірування найпростіше. Загалом, нічого особливого. Один раз приїхати покататися можна, не більше.

Адресаа: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, ТРЦ “SkyMall”

Ціна: від 250 грн.

5. Блокбастер

Цей картинг-центр може стати непоганою відправною точкою для захоплення прокатним картингом. На трасі, де превалюють 90- і 180-градусні повороти, можна отримати перші приємні враження і базові навички, які знадобляться, коли захочеться зробити наступний крок – знайти більш цікаві траси і більш потужну техніку. Карти Rimo Evo 6, пропоновані в "Блокбастері", явно "придушені", їх технічний стан дуже різний. Зате тут є унікальний в своєму роді двомісний карт, на якому ви можете когось покатати.

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Адреса: м. Київ, пр. Степана Бандери, 34-В, РЦ “Блокбастер”

Ціна: від 250 грн.

4. Чайка

Без власного автомобіля (або таксі) сюди важко дістатися, але зробити це безперечно варто хоча б тому, що це, мабуть, сама швидкісна картингова траса в Україні. Широка, з довгими прямими – вона призначена для спортивних картів, але за рахунок цього прокатні карти можуть розкрити тут весь свій технічний потенціал. Інша справа, що карти на "Чайці" старенькі, між їх технічним станом може бути ціла прірва, але атмосфера в цілому приємна. Крім того, нещодавно на "Чайці" встановили освітлення і почали практикувати нічні заїзди.

Адреса: Київська обл., с. Чайки, вул. Антонова, 2

Ціна: від 240 грн.

3. Терминал

Дві дуже цікаві траси з найрізноманітнішими поворотами і перепадами висот. Це один з двох критих картинг-центрів у нашому рейтингу і єдиний, де карти оснащені ременями безпеки. Правда вони швидше заважають, ніж допомагають – сковують рухи, коли є необхідність працювати корпусом в поворотах. Та й швидкості тут не такі, щоб був ризик катапультуватися. Більш того, картам явно не вистачає потужності на підйомах. Але, повторимося, траси в "Терміналі" дійсно цікаві і кататися тут можна цілий рік. Гідне третє місце в нашому рейтингу!

Адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 316

Ціна: від 270 грн.

2. Ingul-Kart

Один з кращих картинг-центрів в Києві з відмінними картами (шасі Sodi, мотори Honda, 13 к.с.), конфігурацією траси, що періодично змінюється, і високим змагальним духом. Це критий картинг, тому кататися тут можна цілий рік, як і у "Терміналі", але на значно вищому рівні. Більш того, саме Ingul-Kart ми рекомендуємо на зимовий сезон, щоб не переривати процес вдосконалення своєї майстерності. Єдине, що потрібно розуміти, покриття тут дуже слизьке, зчеплення набагато менше, ніж на асфальті, що не всім до душі. За це ми зняли у траси 1 бал. Ще по 1 балу зрізали в категоріях "Сервіс" (дістатися сюди громадським транспортом не дуже просто) і "Екіпірування". Але, справедливості заради, 10 балів за екіпіровку у нас не отримав ніхто, тому що це спільна біда прокатного картингу – забрала на шоломах потерті, не завжди є відповідний розмір комбінезона і т.п.

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Адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе 103

Ціна: від 260 грн.

1. Жага швидкості

Переможець нашого рейтингу отримав майже максимальний бал, недобравши всього 1 через описауй вище причину з екіпіровкою. Але в усьому іншому "Жага швидкості" – кращий картинг-центр у Києві і області. Класна і складна стаціонарна асфальтована траса з перепадом висот і безліччю конфігурацій. Нові карти Sodi GT4 здатні подарувати відчуття справжнього драйву і тонке почуття органів управління для відточування навичок. Безперебійний таймінг і велике табло прямо на трасі. Стаціонарне освітлення для нічних заїздів. Дуже доброзичливий персонал. Сюди легко дістатися на громадському транспорті і складно вибратися, тому що завжди хочеться проїхати ще один заїзд. Занурення у світ автоспорту тут всеосяжне. Настійно рекомендуємо для регулярного відвідування. Не пошкодуєте!

Адреса: м. Київ, пр. Глушкова, 9 (Льодовий стадіон)

Ціна: від 250 грн.

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