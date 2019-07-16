Починаючи з 2030 року модельний ряд марки складатиметься виключно з електрокарів.

Ціла декада знадобилась бренду MINI, аби вивести в світ свій перший електрокар. 9 липня відбулась презентація MINI Cooper SE, а одразу після неї британсько-німецький виробник оголосив про повний перехід на електроенергію впродовж наступних десяти років.

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Таку інформацію озвучив керуючий директор MINI Пітер Шварценбауер у інтерв’ю британському виданню Auto Express. Рішення у компанії пояснюють посиленням європейських норм щодо рівня шкідливих викидів та високий рівень зацікавленості до електрокарів та електричного “Міні”, зокрема. За словами Шварценбауера, електричний Cooper SE зустріли набагато тепліше, ніж очікували маркетологи, а тому електрифікація – вірний крок у напрямку розвитку компанії.

Фото: електричний MINI Cooper SE / MINI

Нагадаємо, MINI Cooper SE комплектується 184-сильним електромотором і батареєю ємністю 32,6 кіловат-години. Від 0 до 100 км/год хетчбек розганяється за 7,3 секунди, а пробіг на одній зарядці становить 270 кілометрів.

За словами керівника компанії, повний перехід на електрику відбудеться протягом наступних 10 років. Логічно, оскільки ще через декаду – у 2040 році в Британії в дію вступить закон, який заборонятиме продавати бензинові і дизельні автомобілі.

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