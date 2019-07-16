Начиная с 2030 года модельный ряд марки будет состоять исключительно из электрокаров.

Целая декада понадобилась бренду MINI, чтобы вывести в свет свой первый электрокар. 9 июля состоялась презентация MINI Cooper SE, а сразу после нее британско-немецкий производитель объявил о полном переходе на электроэнергию в течение следующих десяти лет.

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Такую информацию озвучил управляющий директор MINI Питер Шварценбауэр в интервью британскому изданию Auto Express. Решение в компании объясняют ужесточением европейских норм по уровню вредных выбросов и высоким уровнем интереса к электрокарам и электрическому “Мини”, в частности. По словам Шварценбауэра, электрический Cooper SE встретили гораздо теплее, чем ожидали маркетологи, а потому электрификация – верный шаг в направлении развития компании.

Фото: электрический MINI Cooper SE / MINI

Напомним, MINI Cooper SE комплектуется 184-сильным электромотором и батареей емкостью 32,6 киловатт-часа. С 0 до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 7,3 секунды, а пробег на одной зарядке составляет 270 километров.

По словам руководителя компании, полный переход на электричество произойдет в течение следующих 10 лет. Логично, поскольку еще через декаду – в 2040 году в Великобритании в силу вступит закон, который будет запрещать продавать бензиновые и дизельные автомобили.

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