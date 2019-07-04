В первом полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 2964 легковых и 221 коммерческий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%, сообщает Укравтопром. Однако львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, которые были в эксплуатации.

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Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 253 регистраций. Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто. Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев – и это четвертый результат. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe – 134 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.