Для тех кто верит в краш-тесты Euro NCAP провел новую серию испытаний на безопасность Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-класса и GLE, а также Kia Ceed и DS3 Crossback.

В новой серии краш-тестов Euro NCAP лучший результат продемонстрировала Skoda Scala, которая набрала больше всего очков, причем в стандартном оснащении, без дополнительных пакетов безопасности. Всего же было разбито шесть новых моделей: Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-класса и GLE, а также Kia Ceed и DS3 Crossback.

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Худший результат продемонстрировал DS3 Crossback – 4 звезды и 87%. К слову, с пакетом дополнительных систем безопасности автомобиль получил 5 звезд и 96%. Модель в стандартном оснащении обеспечивает хорошую защиту водителя и переднего пассажира, но из-за отсутствия в базе ряда современных систем не добрал нескольких процентов до пяти звезд. В частности, в испытуемом автомобиле отсутствовала система автономного экстренного торможения в городских условиях.

Та же проблема оказалась и у Kia Ceed – 88% и 4 звезды для автомобиля в стандартном оснащении. При этом корейский автомобиль травмирует грудную клетку водителя при столкновении боком со столбом и наносит плетевую травму шеи задним пассажирам при ударе в зад. Подвела Ceed и работа системы регулирования скорости, уровень которой испытатели оценили как "низкий". Зато система автономного экстренного торможения получила максимальное количество баллов.

Mercedes-Benz GLE показал более приемлемые результаты – 5 звезд и 91%. Автомобиль прошел тесты бокового столкновения со столбом, в которых травмировалась грудная клетка водителя. Уровень защиты при фронтальном столкновении оказался "достаточным". Из других недостатков – травмоопасный передний край капота и сбои работы системы удержания автомобиля на полосе движения. Неидеально отработала и система автономного экстренного торможения, получившая 3,2 балла из 4 возможных.

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Уровень безопасности Mercedes-Benz B-класса оказался выше – 96% и 5 звезд. И это не смотря на низкий уровень защиты грудной клетки переднего пассажира при лобовом столкновении по всей ширине автомобиля и проблемы с системой удержания автомобиля на полосе движения. При этом система автономного экстренного торможения получила максимальные 4 балла за свою работу.

Похожие результаты продемонстрировала Tesla Model 3 – 96% и 5 звезд. Этот автомобиль тоже ранит грудную клетку, но уже водителя при боковом столкновении со столбом, а уровень защиты грудной клетки переднего пассажира при лобовом столкновении хоть и не оказался хорошим, но является "достаточным". Других нареканий к электромобилю и его электронным системам безопасности у испытателей не возникло.

Лучшие результаты показала Skoda Scala – 97% и 5 звезд. При этом следует отметить лишь "достаточный" уровень безопасности водителя и переднего пассажира при лобовых столкновениях и сбои работы системы контроля скорости. Спасло автомобиль то, что он получил максимальный балл за защиту детей в возрасте от 6 до 10 лет и лояльный к пешеходам.

В предыдущей серии краш-тестов Euro NCAP участвовали Toyota Corolla и RAV4, Volkswagen T-Cross, Mazda 3 и Lexus UX, а также Audi e-tron и Renault Clio.

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До этого был оценен уровень безопасности других новинок – Citroen C5 Aircross и Range Rover Evoque. Оба автомобиля оказались несовершенными.

Ранее Euro NCAP шокировал результатами краш-тестов Mercedes-Benz G-класса. Уровень безопасности оказался не на высоте. Вместе с ним испытания проходили SEAT Tarraco и Honda CR-V.

Испытания Euro NCAP прошли и водородный Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класса, а также Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. Недостатки нашли у всех.

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