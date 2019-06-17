Электрический купе-кроссовер, которого еще не существует, обещают сделать максимально близким к концепту.

Skoda представила концепт Vision iV в Женеве этой весной. Позже в Шанхае чешская марка показала предсерийное выполнение кроссовера, который ожидается на рынке 2021 году.

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Автопроизводитель заявил о том, что шанхайский предсерийный концепт Vision iV на 85-90 процентов соответствует производственной версии будущей машины. Название будущего кроссовера пока остается неизвестным.

Фото: Skoda Vision iV / Skoda

Автомобиль построен на модульной платформе от Volkswagen и имеет дизайн, с отголосками Lamborghini Urus – многочисленные острые углы и грани, узкая оптика, стремительный силуэт кузова на больших колесах. В то же время, дугообразная линия крыши придает ему сходство с Tesla. Также снаружи обращает на себя внимание отсутствие традиционных зеркал заднего вида, которые заменили камерами. Доступ внутрь открывают распашные двери, как у лимузина Rolls-Royce.

Фото: живые фото Skoda Vision iV / Carscoops

Внутри Vision iV имеет гораздо изысканнее отделку, чем у любого из существующих Volkswagen. Обозреватель Auto Express Викки Парротт отмечает абсолютную необычность ощущений от пребывания за рулем электрокара, как и от самого управления.

Skoda Vision iV оснащается парой электромоторов общей мощностью 306 л.с. Двигатели размещены на каждой оси и обеспечивают таким образом реализацию ссистемы полного привода. Блок аккумуляторов расположен в днище машины. Он рассчитан на 500 километров пробега без подзарядки.

Серийную версию Skoda Vision iV чешская марка обещает представить в 2020 году, а на рынке новинка должна появиться уже в 2021 году. А к следующему после него году Skoda рассчитывает иметь в своей линейке треть электрифицированных моделей.

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