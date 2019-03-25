Чешский бренд, помимо прочего, подтвердил планы на выпуск серийной модели на базе концепта Skoda Vision IV.

Во время ежегодной пресс-конференции Skoda чешский автопроизводитель похвастался успехами и планами на текущий год.

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Представители компании Skoda сообщили о том, что марка уже пятый год подряд улучшает результаты продаж. В течение прошлого года по всему миру было продано 1 253 700 автомобилей "Шкода", что на 4,4% билше, чем в 2017 году. При этом операционная прибыль упала на 14,6% (до 1,38 млрд евро), а маржа снизилась с 9,7% до 8%, хотя она и выше, чем у Audi (7,9%) и Volkswagen (3, 8%).

Несмотря на некоторые рыночные проблемы, руководство Skoda с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку марка вступает в эру электрической мобильности, расширяя количество предложений на электрифицированные модели уже в 2019 году, а на следующий запланирован выход полностью электрического автомобиля.

Первой новинкой на рынке станет новая Skoda Scala, который появится в Европе уже в апреле. Официальный старт продаж Scala на украинском рынке запланирован на конец сентября – начало октября текущего года. К ней осенью присоединится компактный кроссовер Kamiq.

Выход новой Octavia отложен до следующего года, зато в 2019-м увидим обновленный рестайлинговый Superb в гибридном исполнении PHEV. Он проложит дорогу для последующих электрифицированных моделей марки. Сразу же за ним должен появиться электрический субкомпакт Citigo. В 2020-м свт увидит электрический кроссовер, продемонстрированный в Женеве в виде концепта Vision IV.

К 2022 году Skoda представит более 30 новых моделей, треть из которых будут электрифицированы.

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