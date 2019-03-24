Китайский стартап обещает начать серийный выпуск машины в следующем году.

Компания Grove Hydrogen Automotive из китайского города Ухань, представила свою первую модель, которая готовится к публичной премьере на Шанхайском Международном автосалоне в апреле.

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Электрический хэтчбек имеет низко посаженный кузов и большие колесные диски. Кузов автомобиля изготовлен из углепластика, а все четыре двери открываются, как у суперкаров, вверх и в сторону. Автомобиль оснащен силовой установкой на водородных топливных элементах, которая позволяет покрывать более 1000 километров от заправки до заправки. Это в два раза больше, чем у лучших водородных моделей, которые есть на рынке сегодня – Honda Clarity FC и Toyota Mirai.

Дорожные тесты прототипа разработчики планируют завершить до конца года, чтобы уже в следующем начать производство. О системе автопилот пока ничего не говорят.

Фото: водородный электрокар от Grove Hydrogen Automotive/ Мотор

Компания Grove Hydrogen Automotive привезет свою новинку на Шанхайский автосалон и вместе с публичной премьерой машины откроет книги предварительного заказа. GHA собирается продавать свои водородные электрокары не только в Китае, причем выход на мировой рынок запланирован на все тот же 2020 год.

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