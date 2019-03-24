Китайський стартап обіцяє розпочати серійний випуск вже наступного року.

Компанія Grove Hydrogen Automotive з китайського міста Ухань, ппредставила свою першу модель, яка готується до публічної прем’єри на Шанхайському Міжнародному автосалоні у квітні.

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Електричний хетчбек має низько посаджений кузов і великі колісні диски. Кузов автомобіля виготовлений з вуглепластика, а всі чотири двері відкриваються, як у суперкарів, вгору і в бік. автомобіль оснащений силовою установкою на водневих паливних елементах, котра дозволяє покривати більше 1000 кілометрів від заправки до заправки. Це вдвічи більше, ніж у кращих водневих моделей, що є на ринку сьогодні – Honda Clarity FC та Toyota Mirai.

Дорожні тести прототипа розробники планують завершити до кінця року, аби вже наступного розпочати виробництво. Дякувати, що про систему автопілот нічого не кажуть.

Фото: водневий електрокар від Grove Hydrogen Automotive / Мотор

Компанія Grove Hydrogen Automotive привезе свою новинку на Шанхайський автосалон і разом з публічною прем’єрою машини, відкриє книги попереднього замовлення. GHA збирається продавати свої водневі електрокари не лише у Китаї, причому вихід на світовий ринок запланований все на той же 2020 рік.

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