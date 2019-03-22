Фірма Diecast за офіційною ліцензією автовиробника випустила колекціну копію електричного тягача "Тесла".

Поки числені замовники у чекають на ринковий дебют електричної вантажівки Tesla Semi, дітлахи та колекціонери вже можуть тішитись масштабною моделлю від Diecast.

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Кілька прототипів Tesla Semi вже намотують милі по США, однак мине ще кілька років, перш ніж вони стануть на конвеєр. Та Ілон Маск знає, як зробити продукт популярним і жаданим, ще до його появи, а вихід деталізованої металевої моделі в масштабі 1:24 потішить армію шанувальників бренду.

Задоволення – не з дешевих. Електричний тягач коштує у США $250, а замовити його можна на сайті інтернет-магазину Tesla.

Довжина іграшкового вантажівки трохи більше 29 см а, висота 17 см. За Інформацією Tesla, ця модель в точності до найдрібніших деталей повторює справжній Semi, оскільки вона створена на основі оригінальних 3D-моделей.



Нагадаємо, повністю електричній вантажівці Tesla Semi обіцяні запас ходу у 965 км, розгін до сотні без фури за 5 секунд у топовій конфігурації. Машина здатна буде буксирувати причіп масою більше 36 т. Звичайно ж у Semi буде й автопілот. Стартова вартість електричної вантажівки – $150 000, і компанія вже отримала чимало попередніх замовлень з грошовим депозитом.

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