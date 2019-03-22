Що може бути спільного в українського хетчбека з італійським кросовером? Вірно – китайські компоненти.

На автосалоні в Женеві маловідома італійська компанія DR Automobiles представила новий електричний кросовер 3EV. Виявилось, що у нього спільне коріння з ЗАЗ.

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Електро-кросовер DR 3EV створений на основі Chery Tiggo 2, котрий, у свою чергу, узяв платформу від хетчбека Chery Very. Останній відомий в Україні під назвою ZAZ Forza. Італійці змінили вигляд китайського кросовера так, що його важко упізнати в DR 3EV. Всередині автомобіль також виглядає інакше, не в останню чергу завдяки оздобленню дорогими матеріалами.

Фото: електричний кросовер DR 3EV / ТопЖир

Італійський кросовер оснащується 122-сильним електромотором та блоком літій-іонних акумуляторів на 54,3 кВт*г, котрий дозволяє долати близько 400 км без підзарядки. Відновити заряд батарей від домашньої мережі можна за 6-8 годин, а швидкісна станція дозволяє поповнити заряд на 80% за 1 годину.

Виробник назвав вартість електрокара в Італії і вона виявилась більш ніж вдвічи більшою за цінник Chery Tiggo 2 – 37 500 євро.

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