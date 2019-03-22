Škoda Auto, дочірня компанія Volkswagen Group, відмовилася від намірів створення свого нового мультибрендового заводу в Україні, повідомили в компанії "Єврокар".

Škoda Auto розглядає для цієї мети інші майданчики у Східній і Південно-Східній Європі, однак це рішення не пов'язане з наміром переміщення виробництва з України, тобто завод "Єврокар" продовжить складання автомобілів Škoda, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Škoda як системоутворюючий автомобільний інвестор, визначаючи за дорученням Volkswagen Group потенційне місце для нового мультибрендового заводу, після ретельного аналізу скоротила вибір до чотирьох країн Східної і Південно-Східної Європи. України серед них немає. За офіційною інформацією Škoda Auto очікується, що остаточне рішення про майданчик буде прийнято протягом найближчих місяців. У відповіді на наш запит Škoda Auto також зазначила, що створення нового мультибрендового заводу, тим не менш, не пов'язано з переміщенням виробництва з України", – повідомили в компанії.

У "Єврокарі" пояснили, що питання розширення виробничих потужностей в Volkswagen Group і в Škoda Auto зокрема назріло ще кілька років тому – на сьогодні заводи Škoda працюють зі 120%-м завантаженням потужностей, застосовуючи багатозмінний робочий режим.

"Ще в 2017 році Україну відвідав голова Škoda Auto, за результатами зустрічі якого з главою українського уряду був сформований ряд побажань до української влади в контексті розгляду України як зовнішньої виробничої площадки для Škoda з урахуванням зручної логістики, угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, наявності підготовлених трудових ресурсів і більш низької вартості робочої сили (майже вдвічі) порівняно з європейськими країнами", – нагадали в компанії.

Однак, додають у "Єврокарі", за цей час Україною так і не були запропоновані умови, які привернули б потенційного інвестора.

"В Україні досі не працюють митні і податкові стимули для діяльності індустріальних парків, хоча відповідні законопроекти були ухвалені в першому читанні ще в 2016 році, не втілена в реальність анонсована 15-річна Стратегія розвитку ринку електромобілів, не розглянуті законопроекти для підтримки виробництва електромобілів, які внесені в порядок ще на початку року", – констатують у компанії.

Водночас, додають в "Єврокарі", активно лібералізується ввезення вживаних авто, фактично хаотизуючи авторинок і заганяючи все далі в тіньовий формат, тоді як до легального бізнесу пред'являються високі вимоги.

"Незважаючи на позитивний месендж про те, що Škoda не збирається переносити виробництво з України, висновок досить однозначний: на жаль, Україна не витримала конкуренції в боротьбі за великого інвестора. Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу... за EUR1,4 млрд інвестицій, 5 тис. нових робочих місць і можливість виробництва 300 тис. автомобілів в рік з рівнем експорту EUR 4,5 млрд", – укладають на "Єврокарі".

"Тому "Єврокар", як контрактний виробник автомобілів Škoda в Україні, продовжує свою діяльність вже майже 20 років, а тим часом шанс на розширення виробництва і інтеграцію на європейський ринок залишається тільки шансом, і з кожним роком він все більш примарним ... як і шанс України залишитися в клубі автомобілебудівних країн в цілому", – констатують в українській компанії.

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АТ "Єврокар" (Соломоново Закарпатської обл.) випускає легкові автомобілі з грудня 2001 року. Інвестиції в будівництво заводу склали $ 250 млн. Сьогодні він єдиний український виробник легкових автомобілів. У 2018 році "Єврокар" сформував українську статистику по їх виробництву, випустивши 5,659 тис. автомобілів Skoda – на 7,9% менше, ніж роком раніше.

Автомобілі Skoda в 2018 році зайняли четверту сходинку рейтингу продажів нових авто в Україні з часткою ринку в 7%.

Станом на третій квартал 2018 року, згідно з даними НКЦБФР, більш 68,84% акцій ПРАТ "Єврокар" володіє ПРАТ "Атолл Холдинг", бенефіціаром-контролером якого є Олег Боярин, ще 20% володіє ТОВ "Простір Капітал".

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Як повідомлялося, в січні поточного року почесним головою наглядової ради АТ "Єврокар" із завданням координації напрямку стратегічного розвитку компанії був обраний Вінфрід Фаланд (Winfried Vahland), який раніше обіймав керівні посади в концерні Volkswagen Group.