11:15, сьогодні

Чеський автовиробник проторює собі стежку у електричне майбутнє, не забуваючи і про традиційні цінності.

Компанія ŠKODA представила на Женевському автосалоні кілька цікавих новинок, в числі яких дві серійні моделі, на які чекають і в Україні.

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VISION iV

Справжнім шоу-стопером на стенді ŠKODA у Женеві став ефектний концепт VISION iV, який являє собою погляд у близьке електричне майбутнє чеської марки.

Фото: концепт ŠKODA VISION iV / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

VISION iV крок ŠKODA на шляху до eMobility і демонстрація можливостей модульної платформи для електромобілів MEB. Візіонерський прототип виконаний у популярному сьогодні кузові крос-купе, має довжину у 4665 міліметрів, електричну силову установку потужністю у 306 к.с. та повнопривідну трансмісію.

SCALA

Найбільш цікавою для наших співвітчизників видається нова ŠKODA SCALA – компактний автомобіль, що прийшов на заміну RAPID та SPACEBACK. Модель була представлена у грудні минулого року, а у Женеві справила публічний дебют. ŠKODA називає цей автомобіль “радикальним переосмисленням автомобіля компактного класу”.

Новинку вирізняють емоційний дизайн у новому стилі, як зовні, так і всередині, більш просторий інтер’єр, п’ять двигунів на вибір та регульована підвіска, високий рівень безпеки і передове оснащення електронними системами допомоги та мультимедійною системою ŠKODA CONNECT з підтримкою додатків від Google та Apple.

Фото: європейська прем’єра ŠKODA SCALA у Женеві / ŠKODA

SCALA – перша модель ŠKODA, збудована на інноваційній модульній платформі Volkswagen Group MQB А0. Довжина ŠKODA SCALA становить 4362 мм, ширина – 1793 мм, а колісна база – 2649 мм. Багажник автомобіля – один з найбільших у класі і вміщує 467 літрів поклажі або й 1410 літрів, зі складеними задніми кріслами.

Базовим для SCALA буде бензиновий трициліндровий 1.0 TSI потужністю 95 к.с, який пропонуватиметься з 5-ступінчатою механічною трансмісією. Той самий двигун у поєднанні з МКП на 6 передач генерує 115 к.с. Він також може поєднуватись з опційним автоматом 7-DSG. Такий же вибір трансмісій пропонується і для двох наступних двигунів: 4-циліндрового 1.5 TSI потужністю 150 к.с. та єдиного дизеля у гамі – 1.6 TDI потужністю у 115 к.с. П’ятий двигун – 1.0 G-TEC котрий працює на метані. Він має потужність у 90 к.с. і пропонуватиметься лише на окремих ринках. Привід у Skoda Scala виключно передній.

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В списку опцій ŠKODA SCALA значаться повністю світлодіодна оптика, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, регульована підвіска. Хетчбек обладнаний дев'ятьма подушками безпеки, в тому числі бічними для пасажирів другого ряду.

Фото: ŠKODA SCALA / ŠKODA

В автосалонах українських дилерів ŠKODA нова SCALA з’явиться у другій половині цього року. Слідом за ним, вже у наступного року у продажу має з’явитись не менш цікавий новачок модельного ряду ŠKODA, що також справив світову прем’єру у Женеві – компактний кросовер KAMIQ. Голова компанії ŠKODA Бернхард Майер заявив, що ціна KAMIQ в середній комплектації складе близько 20 тисяч євро.

KAMIQ

Новий кросовер збудований на тій же платформі MQB A0, що й SCALA й, фактично, є “високою” версією нового хетчбека. KAMIQ пропонує усі переваги SCALA у поєднанні з додатковим кліренсом, трохи кращим оснащенням і власними особливостями.

Фото: ŠKODA KAMIQ дебютував у Женеві / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

Найменший крососвер чеської марки при досить скромних габаритах (4241 мм у довжину, колісна база – 2651 мм), може похвалитись найвищим у своєму класі інтер'єром та наявністю більше 20 особливих “фішок” Simply Clever всередині, як, наприклад, парасолька у дверях.

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Палітра силових агрегатів ŠKODA KAMIQ включає бензиновий 1.0 TSI (95 і 115 к. с.) та 1.5 TSI (150 к. с.), дизельний двигун 1,6 TDI (115 к. с.), а також газовий 1.0 G-TEC (90 к. с.). Привід у автомобіля – виключно передній.

Фото: ŠKODA KAMIQ дебютував у Женеві / ŠKODAВсі двигуни ŠKODA KAMIQ мають систему безпосереднього уприскування пального, турбокомпресор, систему рекуперації енергії гальмування, а також технологію Stop / Start і відповідають найсуворішим на сьогоднішній день нормам викидів Євро-6D TEMP.

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FABIA R5

Болід ŠKODA FABIA R5 є одним з найуспішніших автомобілів чемпіонату WRC 2 і найбільш комерційно успішним автомобілем класу R5 – з моменту появи у 2015 році, підрозділ ŠKODA MOTORSPORT збудував 252 машини для різних команд по усьому світу. На Женевському автосалоні підрозділ ŠKODA MOTORSPORT представив оновлену версію ралійного хетчбека, одразу назвавши вартість машини: близько 200 тисяч євро

Фото: бойовий болід для WRC 2 – ŠKODA FABIA R5 / ŠKODA

Оновлена FABIA R5 отримала “підтяжку обличчя” і продуктивніший мотор. Хетчбек має той же турбо-мотор 1.6, що й раніше, однак його продуктивність довели майже до 300 кінських сил, покращили відгук на педаль газу. Болід отримав повноприводну трансмісію англійської фірми Xtrac без міжосьового диференціала і підвіски McPherson, в яких використані уніфіковані важелі спереду і ззаду, а також потужні трубчасті підрамники.

KLEMENT

Електричний байк KLEMENT являє собою втілення концепції міської мікромобільності у розумінні ŠKODA. Формально KLEMENT є велосипедом і відсилає до історії чеської марки, заснованої Вацлавом Клементом та Вацлавом Лауріном – на початку своєї діяльності компанія випускала педальний транспорт.

Фото: електро-байк ŠKODA KLEMENT / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

Однак для руху ŠKODA KLEMENT не потрібна сила ніг райдера, оскільки він оснащений тяговою батареєю і 4-кіловатним електромотором, котрі забезпечують йому автономний пробіг до 62 кілометрів і максимальну швидкість у 45 км/год. При цьому на передньому колесі в нього встановлене дискове гальмо з ABS, а ззаду використовується система рекуперативного гальмування. ŠKODA повідомляє, що у серійному виконанні байк може мати безліч виконань, однак про плани випуску KLEMENT нічого не каже.

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