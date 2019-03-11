З часу появи першого прототипа минуло вже майже 4 роки. Перший серійний електрокар марки незабаром буде представлено у Франкфурті, а його виробництво стартує до кінця року.

У 2015 році компанія Porsche показала концепт електрокара Mission E. З того часу він встиг перевтілитись у реалістичний автомобіль під назвою Taycan і зараз готується до світового дебюту.

Також цікаво: Женевський автосалон 2019: фотогалерея суперкарів

Компанія Porsche офіційно повідомила, що прем'єра конвеєрної версії електричного супер-седана відбудеться у вересні. Конкретна дата не називається, однак можна припустити, що місцем дебюту стане міжнародний автосалон у Франкфурті. Також стало відомо, що виробництво Porshce Taycan розпочнеться до кінця поточного року.

Фото: рендер Porsche Taycan / Motor1

На майбутній Taycan компанія Porsche отримала вже більше 20 тисяч замовлень з обов’язковим депозитом у 2500 євро. Такий високий попит на новинку навіть змусив виробника скорегувати виробничі плани і збільшити виробничі потужності для цієї моделі.

На сьогоднішній день вже відома більшість характеристик Taycan. Чотиридверка отримає пару електромоторі загальною потужністю понад 600 к.с., котрі забезпечать розгінну динаміку у межах 3,5 секунд до першої сотні.

Електрокару обіцяний запас ходу на одному заряді до 500 км, а також можливість швидкісної зарядки – плюс 100 км за 4 хвилини.

Слідом за Taycan компанія Porsche збирається випустити електрокар в кузові універсал під назвою Taycan Cross Tourismo. Подейкують також про компактніші і доступніші моделі у гаммі виробника.

Також цікаво: Skoda показала новий крососвер Kamiq та електричний концепт Vision iV