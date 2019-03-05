Новий компактний SUV виявився абсолютно відмінним від одноіменного китайського кросовера. Та головне – вже відома орієнтовна вартість моделі.

Чеська марка продовжує активно розширювати свою європейську лінійку кросоверів. На автосалоні у Женеві Skoda представила одразу дві нові машини у цьому класі: концептуальний Vision iV та конвеєрний Kamiq, котрий вийде у продаж у другій половині нинішнього року у стане найдоступнішим кросовером марки. Втім, не надто дешевим.

Kamiq побудований на платформі MQB A0 і фактично є “високою” версією нового хетчбека Skoda Scala. Хоча Kamiq має компактні розміри – довжина 4241 мм, ширина 1793 мм і висота 1531 мм, він може похвалитись найвищим у своєму класі інтер'єром та наявністю більше 20 особливих “фішок” Simply Clever всередині, як, наприклад, парасолька у дверях.

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Автомобіль виконано у новому фірмовому стилі чеської марки, а увагу привертають, у першу чергу, дорогі світлодіодні фари та великі колеса. Всередині використовуються якісні матеріали, комбіноване шкіряне оздоблення пропонуватиметься у якості опції, а мультимедійна система з екраном на 9,2 дюйми включена у стандартне оснащення.

Фото: Skoda Kamiq представлений у Женеві / Саrscoops

Список обладнання також включає в себе систему допомоги при русі по смузі і функцію екстреного гальмування з захистом пішоходів. Адаптивний круїз-контроль, Side Assist, систему допомоги при парковці для автоматичного входу або виходу з паралельних і перпендикулярних паркувальних місць. Також доступні голосове управління і управління жестами для інформаційно-розважальної системи. Електропривід дверцяти багажника.

Асортимент силових агрегатів включає Бензиновий двигун 1,0 TSI (95 і 115 к. с.) і 1,5 TSI (150 к. с.), дизельний двигун 1,6 TDI (115 к. с.) і екологічно чистий варіант двигуна 1,0 G-TEC (90 к. с.). Усі двигуни Skoda Kamiq оснащені системою безпосереднього уприскування і турбокомпресором, системою рекуперації енергії гальмування і технологією Stop/Start та відповідають найсуворішим екологічним вимогам до викидів Євро-6D TEMP. Коробки передач – 6МКПП або 7-ступінчатий “робот” DSG.

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Привід у автомобіля – виключно передній. Позашляхових версій чи повнопривідних не передбачено. Натомість можна буде замовити спортивну підвіску зі зменшеним на 10 мм кліренсом і електронно-керованими амортизаторами.



Нагадаємо, представлений майже рік тому на Пекінському автосалоні одноіменний Skoda Kamiq має іншу платформу, силові агрегати, оснащення і вигляд. У Китаї такий кросовер коштує від 14,5 до 19,5 тисяч доларів. Однак Kamiq, на який так чекали європейські покупці, буде дорожчим – близько 22,5 тисяч за середню версію, повідомляє видання “За Рулем”.

Голова компанії Skoda Бернхард Майер заявив наступне: “Kamiq з'явиться на європейському ринку у другій половині року. Ціна машини в середній комплектації складе близько 20 тисяч євро (22,5 тисяч доларів)”.

Фото: концепт Skoda Vision iV / Skoda, 32cars.ru

Концепт Skoda Vision iV – являє собою погляд у близьке майбутнє чеської марки, електричне майбутнє. Це наступний крок Skoda на шляху до eMobility і демонстрація можливостей модульної платформи для електромобілів MEB. Візіонерський прототип виконаний у популярному сьогодні кузові крос-купе, має довжину у 4665 міліметрів, електричну силову установку потужністю у 306 к.с. та повнопривідну трансмісію.

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