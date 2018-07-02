Новий Skoda Kamiq вперше показали публіці в квітні 2018 року. Автомобіль побудований спеціально для Китайського ринку. Продажі новинки стартували, ціна вже відома.

Новий кросовер Skoda Kamiq розробили на платформі PQ25, оснащеною задньою напівзалежної підвіскою. Спереду класичний Мак-Ферсон. Габарити новинки 4390X1781X1593 мм, а відстань між осями дорівнює 2 610 міліметрів.

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Моторний відсік нового Skoda Kamiq займає 1,5-літровий бензиновий атмосферний двигун з потужністю в 110 кінських сил. Він працює в тандемі з 5-діапазонною механічною трансмісією або 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач. Привод лише передній.

Стартова ціна нового кроссовера чеської марки - 109 900 юаней (16 600 доларів). У списку обладнання нового Skoda Kamiq фігурують світлодіодні ходові вогні, подушки безпеки, мультимедійна установка з сенсорним дисплеєм, камера заднього виду, кондиціонер, круїз-контроль, електричний люк і безключовий доступ.

Перспективи Skoda Kamiq на інших ринках поки що туманні. В офіційному представництві марки в Україні кажуть, що найближчим часом цієї новинки не варто очікувати на нашому ринку.