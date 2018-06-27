Поки що це усього одне зображення.

Китайські ЗМІ поширили перший знімок оновленого позашляховика Mitsubishi Pajero 2019 модельного року. Офіційна презентація моделі запланована на 1 липня у Китаї.

Рестайлінг не приніс суттєвих змін для моделі, судячи з фото. Ключові зміни зконцентровані у області лицьової частини автомобіля. На зображенні добре помітний новий “гриль” з вертикальними отворами біля фар. А от золочені літери і логотип – скоріш за все призначаються виключно для китайського ринку, оскільки так само оформлено нинішню модель.



Фото: Mitsubishi Pajero 2019 модельного року / Аutocentre

Нажаль, зображень задньої частини і салону Паджеро поки що немає, однак і там слід очікувати лише косметичних змін. Чи зачепить оновлення технічну сторону Pajero також неясно, та якщо й так – зміни будуть незначними.

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