Спробуйте знайти відмінності від попередніх моделей.

Помітити зміни у Audi A4 нового модельного року зможе, хіба що той, у чиєму гаражі стоїть попередня модель.

Ключові зміни зовні сконцентровані на бамерах та решітці радіатора з сотами. У задньому бампері замість круглих патрубків вихлопної системи тепер трапецієвидні. Також фірма запропонувала новий сет легкосплавних дисків розміром від 16 до 19 дюймів.

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Покупці, що замовлять Audi A4 2019 модельного року з пакетом S Line Competition можуть розраховувати на особливий блакитний колір кузову Turbo Blue, спойлер на даху та кілька невеличких деталей на кузові, котрі повідомлять знавцям, що перед ними не звичайний А4. У списку спеціального оснащення версії S Line Competition також значаться логотипи Audi на нижній частині задніх дверей, червоні гальмові супорти, світлодіодні фари, спортивна підвіска та 19-дюймові диски від Audi Sport.

Фото: 2019 Audi A4 / Audi

Спецверсія Audi A4 S-Line Competition також може похвалитися деякими змінами усередині: спортивними сидіннями, обтягнутими ніжною шкірою, карбоновими акцентами та триспицевем кермом.

У Німеччині оновлений Audi А4 з'явиться у продажу цієї осені. Трохи пізніше модель дійде і до українських дилерів марки.

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