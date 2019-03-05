Новый компактный SUV оказался совершенно отличным от одноименного китайского кроссовера. Но главное то, что уже известна ориентировочная стоимость модели.

Чешская марка продолжает активно расширять свою европейскую линейку кроссоверов. На автосалоне в Женеве Skoda представила сразу две новые машины в этом классе: концептуальный Vision iV и конвейерный Kamiq, который выйдет в продажу во второй половине нынешнего года, станет самым доступным кроссовером марки. Впрочем, не слишком дешевым.

Kamiq построен на платформе MQB A0 и фактически является “высокой” версии нового хэтчбека Skoda Scala. Хотя Kamiq имеет компактные размеры – длина – 4241 мм, ширина 1793 мм и высота 1531 мм, он может похвастаться самым высоким в своем классе интерьером и наличием более 20 особых “фишек” Simply Clever внутри, например, зонтик в дверях.

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Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле чешской марки, а внимание привлекают в первую очередь дорогие светодиодные фары и большие колеса. Внутри используются качественные материалы, комбинированная кожаная отделка будет предлагаться в качестве опции, а мультимедийная система с экраном на 9,2 дюйма включена в стандартное оснащение.

Фото: Skoda Kamiq представлен в Женеве / Саrscoops

Список оборудования также включает в себя систему помощи при движении по полосе и функцию экстренного торможения с защитой пешеходов. Кроме того, адаптивный круиз-контроль, Side Assist, систему помощи при парковке для автоматического входа или выхода из параллельных и перпендикулярных парковочных мест. Также доступны голосовое управление и управление жестами для информационно-развлекательной системы. Электропривод дверцы багажника.

Ассортимент силовых агрегатов включает бензиновый двигатель 1,0 TSI (95 и 115 к. с.) и 1,5 TSI (150 к. с.), дизельный двигатель 1,6 TDI (115 к. с.) и экологически чистый вариант двигателя 1,0 G-TEC (90 к. с.). Все двигатели Skoda Kamiq оснащены системой непосредственного впрыска и турбокомпрессором, системой рекуперации энергии торможения и технологией Stop/Start и отвечают самым строгим экологическим требованиям к выбросам Евро-6D TEMP. Коробки передач – 6МКПП или 7-ступенчатый “робот” DSG.

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Привод у автомобиля – исключительно передний. Внедорожных или полноприводных версий не предусмотрено. Зато можно будет заказать спортивную подвеску с уменьшенным на 10 мм клиренсом и электронно управляемыми амортизаторами.

Напомним, представленный почти год назад на Пекинском автосалоне одноименный Skoda Kamiq имеет другую платформу, силовые агрегаты, оснащение и вид. В Китае такой кроссовер стоит от 14,5 до 19,5 тысяч долларов. Однако Kamiq, который так ждали европейские покупатели, будет дороже – около 22,5 тысяч за среднюю версию, сообщает издание “За Рулем”.

Глава компании Skoda Бернхард Майер заявил следующее: “Kamiq появится на европейском рынке во второй половине года. Цена машины в средней комплектации составит около 20 тысяч евро (22,5 тысячи долларов)”.

Фото: концепт Skoda Vision iV / Skoda, 32cars.ru

Концепт Skoda Vision iV – представляет собой взгляд в близкое будущее чешской марки, электрическое будущее. Это следующий шаг Skoda на пути к eMobility и демонстрация возможностей модульной платформы для электромобилей МЭВ. Визионерский прототип выполнен в популярном сегодня кузове кросс-купе, имеет длину в 4665 миллиметров, электрическую силовую установку мощностью в 306 к.с. и полноприводную трансмиссию.

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